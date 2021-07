Vaccini anti-Covid e scuola, Figliuolo: "Priorità a studenti"

In una lettera agli enti locali, il commissario per l'emergenza coronavirus invita Regioni e Province, in vista del ritorno tra i banchi, a "porre in essere le azioni necessarie a dare priorità alle somministrazioni nei confronti degli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni". Ieri l'appello dell'Anp: "Per riaprire gli istituti in presenza e in totale sicurezza serve l'obbligo per il personale scolastico"