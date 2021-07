Nel nostro Paese, il 14% dei cittadini con più di 60 anni non ha ricevuto neppure una dose, percentuale che supera il 20% in Sicilia e in Calabria. A livello europeo, fanno molto meglio il Regno Unito, il Portogallo e la Spagna dove sono rispettivamente l’1%, il 2% e il 3% gli over 60 a non aver ricevuto almeno la prima inoculazione