COME SI OTTIENE IL GREEN PASS - Per capire quali sono i problemi più frequenti, è necessario un attimo riepilogare in sintesi come è possibile avere il certificato. Al momento il green pass si ottiene con un tampone negativo (ma in questo caso è valido solo 48 ore), con la guarigione dal Covid (dura sei mesi) e con la vaccinazione. In caso di vaccinazione, il certificato è valido in Italia già 15 giorni dopo aver ricevuto la prima dose e fino alla data in cui si riceve la seconda dose, da lì in poi la validità è di altri 9 mesi

