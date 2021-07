Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 23 luglio. LIVE

Ultimo report del Ministero della Salute: 5.057 nuovi casi su 219.778 tamponi, 15 morti. Tasso di positività al 2,3%

(IL BOLLETTINO)

Dal 6 agosto Green pass obbligatorio per sedersi al ristorante e nei bar al chiuso. Servirà anche per i grandi eventi, cinema, palestre e per andare allo stadio. Sarà valido con una dose di vaccino, tempone negativo delle 48 ore prima o per chi è guarito da 6 mesi. Lo prevede il nuovo decreto legge Covid che entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta, prevista già nelle prossime ore. Restano chiuse le discoteche, ma il sottosegretario alla Salute Andrea Costa invita ad una "riflessione" per le riaperture. Nuovi parametri: la soglia per la zona gialla al 10% delle terapie intensive e al 15% delle ospedalizzazioni. Lo stato di emergenza fino al 31 dicembre. “L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire” ha detto il premier Mario Draghi nella conferenza stampa nella quale ha illustrato le nuove misure del governo.