Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 23 luglio

Sono 5.143 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 5.057 ), a fronte di 237.635 tamponi giornalieri effettuati (ieri 219.778). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 2,16% (ieri 2,3%). Sono 17 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive sono 155 (-3), con 10 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 23 luglio sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.307.535. Le vittime in totale sono 127.937, con 17 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 15). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 1.239, per un totale di 4.120.846. I ricoverati con sintomi sono 1.304 (+70). Sono invece 57.293 le persone in isolamento domiciliare (+3.819). I tamponi sono in tutto 75.792.867 - di cui 53.739.841 processati con test molecolare e 22.053.026 con test antigenico rapido -, in aumento di 237.635 rispetto al 22 luglio. Le persone testate sono finora 30.546.191, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Campania comunica 2 dei 7 deceduti dichiarati in data odierna, sono deceduti più di 48 ore fa. La Regione Emilia Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare.