La leader di Fratelli d'Italia alla presentazione del suo libro a Marina di Pietrasanta: "Draghi ieri ha detto che l'invito a non vaccinarsi è invito a morire. Se sei per l'obbligo vaccinale abbi il coraggio di farlo". Poi sulla Certificazione verde: "Stiamo picconando il nostro stato di diritto. È una misura economicida". E sulla scelta di stare all'opposizione: "Abbiamo fatto bene all'Italia, altrimenti questo Paese non avrebbe avuto la libertà di dire che non si è d'accordo"

"Sì mi vaccino, non sono no vax, non sono contraria ai vaccini". A dirlo è Giorgia Meloni - a margine della presentazione del suo libro al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca) -, ribadendo però di essere “contraria all'obbligo vaccinale” e che “con il Green Pass la vaccinazione diventerà di fatto obbligatoria”. E sulle scelte del Governo la leader di Fratelli d’Italia attacca: "Le affermazioni di Draghi sono efficaci ma imprudenti. Draghi ieri ha detto che l'invito a non vaccinarsi è invito a morire. Se sei per l'obbligo vaccinale abbi il coraggio di farlo".

“Con Green Pass picconiamo lo stato di diritto” vedi anche Green Pass obbligatorio, boom di prenotazioni per il vaccino Covid Sempre sul tema del Green Pass, Meloni poi aggiunge: "Stiamo picconando il nostro stato di diritto. Se devi esibire un certificato per esser liberi vuol dire che non sei libero. Questi sono precedenti che pagheremo". Secondo la leader di FdI, il Green Pass è “una misura inefficace, economicida, una misura che uccide la nostra economia. Nasceva da parte dell'Ue per favorire il turismo, applicato alla vita sociale, e in Italia quando non viene applicato negli altri Paesi vuol dire far fallire un'altra stagione turistica". Poi spiega di essere contraria all’obbligo vaccinale “perché non è efficace più di tanto, e fai diventare le persone dei figli di un dio minore”.

“Vaccinare mia figlia di 12 anni? Neanche in catene” approfondimento Green pass, come funziona per bambini e minorenni? Meloni poi, parlando dei vaccini per i bambini, osserva: "Non sono contraria al vaccino ma se mi chiedi di vaccinare mia figlia di 12 anni neanche in catene. Mia madre ha dei problemi e l'ho fatta vaccinare 5 mesi fa ma devi valutare i rischi e secondo me vaccinare un bambino di 12 anni è un errore".

“Metà italiani sono vaccinati ma i casi sono più che nell’estate 2020” vedi anche Decreto Covid, da Green pass a nuovi criteri per i colori: le misure "Se guardiamo all'andamento dei contagi a giugno-luglio 2021 - continua Meloni - abbiamo metà della popolazione italiana vaccinata e abbiamo più casi dello stesso periodo dell'anno scorso. Una domanda allora te la devi fare".

“Noi abbiamo scelto l’opposizione, abbiamo fatto bene all’Italia “ leggi anche Decreto Covid, ok a Green pass esteso. Draghi invita a vaccinarsi Parlando poi di Fratelli d’Italia, Meloni spiega: "Noi abbiamo scelto di stare all'opposizione, dicevano che eravamo destinati all'estinzione e alla marginalizzazione. Per noi era la posizione giusta e nessuno mai mi convincerà che si può governare con Pd e M5s, perché la penso in maniera diametralmente opposta a loro. Abbiamo fatto bene all'Italia, altrimenti questo Paese non avrebbe avuto un'opposizione e la libertà di dire che non si è d'accordo". Poi sulla leadership nel centrodestra: "Non è tema che ci appassiona, appassiona solo i giornalisti. Noi abbiamo regole tranquille di condivisione".