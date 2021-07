6/8 ©Ansa

ABRUZZO - Boom di prenotazioni in Abruzzo. Ieri ci sono state 800 prenotazioni in più rispetto al giorno precedente. Questa mattina, alle 10.30, le richieste erano già oltre le 1.600, un dato di poco inferiore al totale che, negli ultimi giorni, si registrava nelle 24 ore. In Abruzzo sono circa 400mila le persone che non hanno ancora ricevuto la prima dose. Si lavora, in particolare, per sensibilizzare gli over 50, fascia a rischio di ospedalizzazione in caso di Covid-19