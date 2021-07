Covid Piemonte, da lunedì vaccino senza prenotare a ragazzi 12-19enni

I ragazzi potranno presentarsi senza prenotazione in qualunque hub per poter essere vaccinati. Lo ha dichiarato il governatore della Regione, che ha aggiunto: “Domenica verrà il generale Figliuolo a Sestriere e il giorno dopo sarà a Torino per la presentazione del nostro Piano Scuola Sicura”

Da lunedì prossimo in Piemonte i ragazzi in età scolare potranno essere vaccinati contro il Covid-19 presentandosi in qualunque hub vaccinale senza prenotazione. Lo ha annunciato il governatore Alberto Ciro, a margine di un appuntamento in Regione (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).

L’annuncio di Cirio

"Domenica - ha detto Cirio - verrà il generale Figliuolo a Sestriere, e lunedì sarà a Torino per la presentazione del nostro Piano Scuola Sicura. Anticipo che a tutti i ragazzi appartenenti alla fascia di età 12-19 sarà data la possibilità di essere vaccinati senza prenotazione".