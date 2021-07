Covid, Matteo Salvini si è vaccinato a Milano

Il leader della Lega Matteo Salvini si è vaccinato stamattina a Milano. Un indizio era comparso in una foto sui social scattata, a quanto si apprende, subito dopo la somministrazione del vaccino contro il Covid: nell'immagine compare il QR code stampato sul certificato di vaccinazione. Il leader leghista, come spiegato nei giorni scorsi, aveva una prenotazione precedente per il vaccino fissata per il 28 giugno, che aveva dovuto rinviare per testimoniare nell'udienza del processo per diffamazione che lo vede come parte civile contro Carlo De Benedetti, ex editore del gruppo L'Espresso. A maggio del 2018 l'ingegnere parlò del capo della Lega al Festival della tv e dei nuovi media a Dogliani rispondendo alle domande di Lilli Gruber, dicendo che "era il peggio" e definendolo "antisemita e xenofobo" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA).

Il post sui social

Salvini ha pubblicato questa mattina una foto in cui è poggiato sul tavolo di un bar si intravede un foglio, su cui è stampato il QR Code del Green pass che si ottiene dopo aver fatto il vaccino. Matteo Salvini pubblica l'immagine sui social, all'indomani del botta e risposta a distanza sul tema dei vaccini con il premier Mario Draghi e dopo alcune polemiche per il ritardo della sua vaccinazione, con questo messaggio: "Salute, lavoro e libertà devono stare insieme. A volte nei palazzi della politica combattiamo da soli, ma il sostegno di milioni di Italiani ci regala forza e coraggio. Vi si vuole bene".