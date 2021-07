Scende leggermente il numero dei pazienti in rianimazione, ma gli ingressi in 24 ore sono 10. Il bollettino quotidiano del ministero della Salute segnala 5.143 nuovi casi, rilevati su 237.635 tamponi giornalieri (positivo il 2,16%). Prosegue la crescita del numero di persone in isolamento domiciliare (57.293, +3.819)