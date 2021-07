Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 21 luglio

Sono 4.259 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 3.558 ), a fronte di 235.097 tamponi giornalieri effettuati (ieri 218.705). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è all'1,8% (ieri 1,6%). Sono 21 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive sono 158 (-7), con 9 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 21 luglio sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.297.337. Le vittime in totale sono 127.905, con 21 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti sono un totale di 4.118.124. I ricoverati con sintomi sono 1.196 (+2). Sono invece 49.954 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 75.335.454 - di cui 53.537.923 processati con test molecolare e 21.797.531 con test antigenico rapido -, in aumento di 235.097 rispetto al 20 luglio. Le persone testate sono finora 30.435.355, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Friuli Venezia Giulia segnala che a seguito del mancato aggiornamento dei sistemi informativi regionali del 20 luglio 2021, l'aggiornamento odierno include sia i dati del 20 che quelli del 21 luglio 2021. Gli incrementi relativi all'aggiornamento del 20 luglio 2021 rispetto al giorno precedente sono: +3.144 tamponi molecolari, +2.344 tamponi antigenici, +1.098 persone testate, +16 casi confermati da test molecolare, +9 casi confermati da test antigenico. La Regione Sicilia riporta che del totale dei decessi rilevati, 2 non sono attribuibili al covid, e 4 sono risalenti ai mesi di maggio/giugno. La Regione Veneto comunica che il dato sui decessi è inferiore di 1 rispetto a ieri dovuto a un errore di inserimento nei giorni scorsi da parte di un'Aulss.