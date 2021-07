14/14 ©IPA/Fotogramma

Altra richiesta è il green pass per il personale scolastico, in particolare per quello che serve i pasti alle mense. Novità rispetto all'anno scorso, in mensa non sarà più necessario servire il cibo monodose, ma si potrà usufruire del pasto in modo tradizionale mentre le mascherine in classe si dovranno portare se non è possibile mantenere il distanziamento da seduti