Figliuolo: “Vaccinare 215mila professori per scuola in sicurezza”

"Siamo un po' indietro, ma abbiamo spinto molto su 70-80enni, ora dobbiamo spingere sui cinquantenni, soprattutto convincere i 215 mila insegnanti e operatori scolastici che mancano a vaccinarsi per tornare a scuola in sicurezza", ha detto il commissario all'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, in una dichiarazione alla stampa durante la visita a Roma all'hub vaccinale di Acea, azienda che gestisce acqua ed elettricità nella Capitale. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) "Abbiamo ancora 8-9 regioni sotto l'80%, in quelle bisogna cercare di fare di più, di far capire agli operatori scolastici che è importante vaccinarsi per riaprire a settembre senza troppi vincoli", ha aggiunto il generale.