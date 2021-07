Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 7 luglio. LIVE

Risalgono i contagi da Covid-19 in Italia: 907 nuovi casi in 24 ore, con l'indice rt in ripresa in 8 regioni; il tasso di positività scende però allo 0,47%; altri 24 i decessi. Figliuolo punta ora a "convincere 215 mila insegnanti e operatori scolastici a vaccinarsi, per tornare a scuola in sicurezza". ll 45% degli adulti in Ue è stato vaccinato integralmente ma in Italia e in altri 9 paesi europei i casi tornano a salire. Nel Regno Unito stop comunque a tutte le restrizioni dal 19 luglio, nonostante la curva in salita.