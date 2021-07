1/18

In Italia sono 1.010 i casi di Covid-19 registrati in 24 ore, per un totale di 4.265.714 dall’inizio della pandemia. I nuovi contagi sono quindi tornati sopra quota 1.000 dopo poco più di due settimane: l’ultima volta era stato il 19 giugno quando erano stati 1.197 (su 249.988 tamponi). Lo riporta il bollettino quotidiano del ministero della Salute del 7 luglio

