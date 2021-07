Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 8 luglio. LIVE

Vaccini, Figliuolo alle Regioni: "Corsie preferenziali per personale scolastico negli hub"

E' quanto ha scritto il Commissario straordinario all'emergenza Covid in un passaggio della sua lettera inviata questa mattina alle Regioni e alle Province autonome. Il presidente nazionale del sindacato Dirigenti Scuola: "Proporrei l'obbligatorietà per quegli insegnanti che non si sono ancora immunizzati, come per i medici. Stesso discorso vale per gli studenti".