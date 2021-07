7/11 ©IPA/Fotogramma

Il sindacato dei presidi ha chiesto di pensare misure più stringenti per il personale. "Proporrei l'obbligatorietà per quegli insegnanti che non si sono ancora immunizzati, come per i medici - dice il presidente del sindacato Attilio Fratta -. Se una persona costituisce un pericolo sociale deve essere allontanata. Stesso discorso vale per gli studenti: i vaccini salvano le vite, di tutti. Quindi bene all'immunizzazione per la fascia che va dai 12 ai 16 anni"