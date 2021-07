16/16 ©LaPresse

VENETO - In Veneto l’inizio dell’anno scolastico sarà scaglionato. Lunedì 13 settembre tornano in classe i bimbi delle scuole dell’Infanzia, delle elementari e delle medie, mentre i ragazzi delle superiori rientreranno giovedì 16. A Carnevale scuole chiuse fino al mercoledì delle Ceneri (2 marzo 2022). Ultimo giorni di scuola: mercoledì 8 giugno 2022 per elementari e medie, venerdì 10 giugno per le superiori, il 30 giugno per le scuole dell’Infanzia