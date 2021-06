Le illustrazioni animate ispirate a due racconti premiati da Zanichelli e Scuola Holden saranno trasmesse oggi, alle 16, in anteprima su “Timeline” e andranno in onda in due puntate della serie “Noi Domani”. Sono 4mila gli alunni, tra medie e superiori, che hanno partecipato al progetto. IL LONGFORM

Immaginare la scuola del futuro. È quello che Zanichelli ha chiesto di fare agli studenti delle scuole medie e delle scuole superiori per il concorso “Quant’è bello domani a scuola”, iniziativa promossa dalla casa editrice in collaborazione con la scuola Holden di Torino. Sono 4mila i ragazzi che hanno pensato a come potrebbe essere l’istruzione in futuro. Quaranta di loro sono stati premiati. SkyTG24 ha dato vita a due di queste storie: le illustrazioni animate andranno in onda in due puntate della serie “Noi Domani”, a cura di Andrea Dambrosio e Fabio Vitale, e saranno trasmesse oggi - venerdì 11 giugno - alle 16, nel corso di “ Timeline ”, il programma di approfondimento condotto dalla giornalista Stefania Pinna. I video saranno disponibili anche sui canali social di Sky TG24.

“La mia scuola colorata di libri” è un racconto in cui la protagonista Diana, 13 anni, è una studentessa modello. In seguito a un incidente stradale, è costretta sulla sedia a rotelle. I compagni bisbigliano nei corridoi al suo passaggio, la evitano. Così, Diana si rifugia nella lettura di libri fantasy. Sogna una nuova scuola, affrescata con immagini di fate e di draghi, e con immensi scaffali di libri colorati a riempire le sue stanze.

La fine dell’anno scolastico alle medie

Finisce intanto un altro anno scolastico vissuto in pandemia, con gli studenti delle scuole medie che sono ora impegnati ad affrontare gli esami conclusivi del loro percorso. A oggi, venerdì 11 giugno, in tutte le Regioni si sono concluse le lezioni, tranne che in Calabria e nella provincia di Bolzano. Le prove, a differenza del 2020, si stanno svolgendo in presenza. L’esame non è però quello tradizionale: non è prevista alcuna prova scritta e tutto ruota intorno a un lavoro già svolto in precedenza e che i ragazzi devono illustrare alla commissione (LE REGOLE PER L'ESAME DI TERZA MEDIA E PER LA MATURITÀ).

La maturità 2021

Dal 16 giugno toccherà invece ai circa 540mila studenti delle scuole superiori, alle prese con gli esami di maturità (LO SPECIALE DI SKY TG24 - IL CALENDARIO). Anche per loro, nessuno scritto, ma solo un colloquio orale. L’esame partirà dalla discussione di un elaborato assegnato dal Consiglio di classe, sulla base del percorso didattico di ogni ragazzo. Seguirà l’analisi di un testo e di diversi materiali scelti dalla commissione d’esame. Il tutto, nel rispetto delle precauzioni anti-coronavirus. Obbligatorio l’utilizzo di mascherine certificate, vietate invece quelle “di conformità”. Le altre regole, in sostanza le stesse del 2020, sono il mantenimento di almeno due metri di distanza tra i candidati e i membri della commissione, l’accesso limitato degli accompagnatori nelle strutture scolastiche, l’igienizzazione delle mani, la sanificazione dei locali e l’obbligo di esame a distanza nel caso in cui lo studente sia in quarantena.