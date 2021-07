Variante Delta, colpiti 104 Paesi: risalgono i casi in Italia

Secondo i dati Oms, la mutazione all’1 giugno era stata rilevata in 62 Nazioni, a metà giugno in 80 e la settimana scorsa ha superato il centinaio. L’Organizzazione avverte: "Assumere che il tasso di infezione da Covid non aumenterà grazie ai vaccini è un errore". Il Regno Unito registra un nuovo record di 32.548 positivi in 24 ore. Il governo francese: rischio di una "quarta ondata rapida". In Giappone preoccupano le Olimpiadi, prorogato il lockdown a Sydney