Vaccini, Israele: Pfizer il 30% meno efficace con variante Delta

Il vaccino anti-Covid realizzato da Pfizer-BioNTech è "in maniera significativa" meno efficace nel prevenire la diffusione della variante Delta del coronavirus Sars-CoV-2. A rivelarlo sono i dati diffusi dal ministero della Sanità israeliana in un'analisi dell'infezione in un Paese dove la vaccinazione di massa è avvenuta in maniera esclusiva con quel tipo di immunizzazione. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)