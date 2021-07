2/10 ©Ansa

In Italia ieri, domenica 4 luglio, sono stati registrati 808 nuovi positivi, in calo rispetto ai 932 contagiati del giorno prima. Diminuiscono anche le vittime: ieri erano 12, sabato 22. Continua anche la flessione dei ricoveri in terapia intensiva, a quota 197, mentre in cinque regioni (Umbria, Basilicata, Molise, Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia) e nella Provincia di Bolzano non rimane nessun paziente in rianimazione

