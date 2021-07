Vaccini in vacanza, dove e come si può prenotare la dose nelle Regioni

3/10 ©Ansa

Anche in Trentino i turisti potranno ricevere la seconda dose, ma soltanto dopo il 14esimo giorno di permanenza. Potranno essere vaccinati i turisti provenienti da tutte le regioni italiane, ha spiegato in conferenza stampa il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. "Stiamo lavorando insieme all'Azienda sanitaria per predisporre il software. Riteniamo quindi nel giro di qualche giorno di riuscire a introdurre la possibilità di fare la seconda dose ai turisti che vengono in vacanza in Trentino per più di due settimane", ha detto Fugatti

Vaccini Covid, sei italiani su 10 pronti a spostare le date per le vacanze