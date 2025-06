Ue verso riduzione per indennizzi sui ritardi aerei, allarme Codacons

Serviranno più ore di ritardo del volo aereo per avere un'indennizzo dalle compagnie, tetti per i rimborsi saranno più bassi, con limiti anche nei casi di riprotezione per un volo cancellato. Il Consiglio dei Trasporti dell'Unione Europea ha deciso alcune modifiche al regolamento 261/2002 sul trasporto aereo che modifica i meccanismi di indennizzo rendendoli più complicati. Il testo è ora all'esame dell'Europarlamento. A lanciare l'allarme è il Codacons. "E' una follia che rappresenta un immenso regalo per le compagnie aeree e un danno enorme per i consumatori", afferma l'associazione dei consumatori che si dice "pronta ad una battaglia legale per contrastare le nuove norme". In particolare si riduce da 600 e 500 euro l'indennizzo in caso di ritardo, che ora è fissato a tre ore e che in futuro dovrà essere tra le quatto e le sei ore a secondo della lunghezza della tratta. Non solo, vengono introdotti dei limiti ai rimborsi per una riprotezione su altri vettori in caso di cancellazione del volo.