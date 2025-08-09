L'Aquila, tenta di uccidere moglie a coltellate per strada: arrestato

L'aggressione è avvenuta ad Avezzano e risale alla notte scorsa quando, intorno alle 2:30, una coppia di origine moldava è stata vista discutere animatamente in strada. Alcune persone, svegliate di soprassalto dalle urla, hanno chiamato il 112. L'uomo si trova in carcere a Roma

Tentato femminicidio in provincia dell'Aquila, dove un uomo ha colpito la moglie con almeno quattro fendenti al torso e alle braccia durante un'accesa lite in strada. Solo l'intervento di alcuni cittadini ha evitato il peggio mettendo in fuga l'uomo, che poi è stato rintracciato e fermato a a Roma. L'aggressione è avvenuta ad Avezzano, in Abruzzo, e risale alla notte scorsa quando, intorno alle 2:30, una coppia - di origine moldava e residente a Luco dei Marsi - è stata vista discutere animatamente in strada.

L'allarme dei vicini

Alcune persone, svegliate di soprassalto dalle urla, hanno assistito alla scena, culminata poi con l'aggressione dell'uomo, 47 anni, nei confronti della moglie, di 42. Lui ha estratto un coltello e l'ha colpita più volte. Nel frattempo i cittadini hanno allertato il 112, consentendo ai carabinieri di raggiungere il posto in breve tempo. Solo allora l'uomo si è dato alla fuga a bordo della sua Audi. Alle 6:30, però, è stato rintracciato e fermato dal nucleo Radiomobile di Roma, ed è stato trasportato in carcere a Regina Coeli. La donna è stata ricoverata in ospedale ed è attualmente in prognosi riservata, anche se non è in pericolo di vita.