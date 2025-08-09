Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Si tuffa e finisce tra le eliche di un gommone: giovane muore a Palermo

Cronaca

Gli amici che erano con lui sull'imbarcazione hanno tentato di soccorrerlo e lo hanno portato al molo.  Le sue condizioni erano però gravissime e a nulla è servito l'intervento del 118

ascolta articolo

Tragedia a Mondello,  dove un giovane si è tuffato dal gommone finendo sull'elica del natante che gli ha provocato gravissime ferite al torace: il giovane è morto poco dopo. Gli amici che erano con lui sull'imbarcazione hanno tentato di soccorrerlo e lo hanno portato al molo. Sono intervenuti la polizia, la guardia di finanza e la capitaneria di porto che hanno affidato il ragazzo ai sanitari del 118. Le sue condizioni erano però gravissime. Aveva perso molto sangue.

Cronaca: Ultime notizie

Si tuffa e finisce tra le eliche del gommone: giovane muore a Palermo

Cronaca

Gli amici che erano con lui sull'imbarcazione hanno tentato di soccorrerlo e lo hanno portato al...

Rimini, corteo di protesta dei bagnini sulla spiaggia. FOTO

Cronaca

Circa cento dei cosiddetti “marinai di salvataggio” hanno dato vita a un corteo sindacale tra i...

10 foto
Sciopero simbolico dei bagnini oggi lungo il litorale della provincia di Rimini, dove i lavoratori del servizio di salvataggio hanno protestato per chiedere condizioni lavorative più eque. Al centro della mobilitazione, la richiesta di turni più sostenibili, nuove assunzioni e un servizio di salvataggio strutturato in maniera più sicura ed efficiente. La protesta, indetta nel pieno della stagione estiva, non ha comportato interruzioni del servizio: grazie alla precettazione disposta dalla Prefettura, i bagnini hanno comunque garantito la sorveglianza in torretta, mentre la manifestazione si è svolta in forma ordinata. Il corteo è partito intorno alle 12.30 dalla zona dei bagni 36-37 di Rimini, snodandosi lungo il litorale fino a raggiungere il piazzale Boscovich. Nessun disagio segnalato per i turisti presenti in spiaggia. Rimini, 9 agosto 2025. ANSA/Ph Dorin Mihai, Pasquale Bove ____ EN: Italy: Rimini lifeguards hold symbolic strike, no impact on beach safety. Prefect orders mandatory service RIMINI, Italy, Aug 9 (ANSA) – Lifeguards along Rimini’s coastline staged a symbolic strike on Saturday to protest working conditions during the peak summer season. The workers are demanding more manageable shift schedules, additional personnel, and improved safety protocols for rescue operations. Despite the strike announcement, no disruption to beach safety was reported. Under an order issued by the Prefect, lifeguards were required to remain at their posts, ensuring continuous coverage of the shoreline. The demonstration, which unfolded without incident, included a peaceful march beginning at 12:30 p.m. near Rimini bathing areas 36–37 and proceeding along the seafront to Piazzale Boscovich. Tourists and beachgoers were largely unaffected. Rimini (Italy) august 9 2025, ANSA/Ph Dorin Mihai, Pasquale Bove

Botulino, 3 morti in Calabria e Sardegna. Attivati protocolli sanitari

Cronaca

Dopo i tre morti per intossicazione, due in Calabria e uno in Sardegna, è scattato l’allarme e il...

Un frame tratto da un video girato a Diamante (Cosenza) mostra il food truck posto sotto sequestro dopo l'episodio in cui ha perso la vita una persona e altre 9 ricoverate, alcune in gravi condizioni. La vittima è una uomo di 52 anni, originario di Napoli. Diamante, 8 agosto 2025. ANSA / LUIGI SALSINI / NPK

West Nile, altri 2 casi a Trento e nel Biellese

Cronaca

Il numero delle infezioni totali in Italia è di oltre 170 dall'inizio dell'anno, con almeno 16...

L'Aquila, tenta di uccidere moglie a coltellate per strada: arrestato

Cronaca

L'aggressione è avvenuta ad Avezzano e risale alla notte scorsa quando, intorno alle 2:30, una...

Cronaca: i più letti