Si tuffa e finisce tra le eliche del gommone: giovane muore a Palermo

Tragedia a Mondello, dove un giovane si è tuffato dal gommone finendo sull'elica del natante che gli ha provocato gravissime ferite al torace: il giovane è morto poco dopo. Gli amici che erano con lui sull'imbarcazione hanno tentato di soccorrerlo e lo hanno portato al molo. Sono intervenuti la polizia, la guardia di finanza e la capitaneria di porto che hanno affidato il ragazzo ai sanitari del 118. Le sue condizioni erano però gravissime. Aveva perso molto sangue.