Variante Delta, rischio terza ondata in Europa: la situazione

La mutazione fa aumentare i contagi e preoccupa i Paesi europei, dove l’Oms segnala un incremento di casi del 10% solo la scorsa settimana. Secondo le stime del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, entro la fine di agosto la Delta rappresenterà il 90% dei nuovi contagi in Ue. Record di morti in Russia, il Portogallo ristabilisce il coprifuoco. Allarme anche in Israele, Giappone e California. Continua a peggiorare la situazione in Africa