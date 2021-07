Covid, Oms Europa: casi in aumento del 10% dopo due mesi di calo

C'è il rischio di una nuova ondata "a meno che non rimaniamo disciplinati". Lo ha dichiarato il direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa, Hans Kluge, in conferenza stampa

Dopo due mesi di calo, i casi di Covid-19 in Europa sono tornati ad aumentare, sollevando il rischio di una nuova ondata "a meno che non rimaniamo disciplinati". Lo ha dichiarato il direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa, Hans Kluge, in conferenza stampa.

"La scorsa settimana, il numero di casi è aumentato del 10% a causa di un aumento di viaggi, assembramenti e allentamento delle restrizioni", ha sottolineato Kluge. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)