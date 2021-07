Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie dell'1 luglio. LIVE

Al via con i vaccini in vacanza: Piemonte e Liguria fanno da apripista, seguirà la Lombardia. Oggi entra in vigore il Green pass Ue. Nel Regno Unito via libera alla terza dose da settembre per i più vulnerabili. La tedesca CureVac ha annunciato che i risultati finali della sperimentazione hanno mostrato che il suo vaccino contro il coronavirus ha un tasso di efficacia di appena il 48%, molto inferiore a quello sviluppato dai rivalidell'mRNA BioNTech e Moderna. Timori per i contagi a Euro 2020 : l'Inghilterra non venderà i biglietti ai tifosi per la sfida con l'Ucraina a Roma. Dal Cdm via libera al Dl Lavoro: dal cashback al rinvio delle cartelle, tutte le misure.