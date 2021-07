10/11 ©Ansa

A CHI SPETTA - Questo assegno "ponte" è destinato a chi non ha già diritto agli assegni al nucleo familiare (disoccupati e autonomi). È rivolto soltanto alle famiglie con figli tra 0 e 18 anni. Per averlo occorre essere in possesso di un Isee inferiore a 50mila euro annui; essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; non essere percettore degli assegni al nucleo familiare ed essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea. In alternativa occorre essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente