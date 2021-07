Covid, green pass al via da oggi: l'Europa riapre ai viaggi

Il documento, disponibile in formato cartaceo o digitale, consente ai cittadini dell'Ue di varcare i confini nazionali e non essere più soggetti a restrizioni, a condizione di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver completato il ciclo vaccinale, essere risultati negativi a un tampone, oppure essere guariti dal Covid-19 e avere sviluppato gli anticorpi

Il green pass europeo entra ufficialmente in vigore da oggi, primo luglio, a soli tre mesi e mezzo dal primo annuncio di Bruxelles. Il documento, disponibile in formato cartaceo o digitale, consente ai cittadini dell'Ue di varcare i confini nazionali e non essere più soggetti a restrizioni, a condizione di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver completato il ciclo vaccinale, essere risultati negativi a un tampone, oppure essere guariti dal Covid-19 e avere sviluppato gli anticorpi. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

Bruxelles: "Si usi pure per concerti e ristoranti"



approfondimento

Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie dell'1 luglio. LIVE

Il certificato europeo punta dunque ad agevolare il turismo della stagione estiva ormai in corso dopo la paralisi causata dalla pandemia, ripopolando spiagge, città, montagne e luoghi d'arte, e ad abbandonare le vecchie restrizioni. Ma non solo: rispetto all'idea iniziale di usarlo soltanto per i viaggi, ora Bruxelles invita gli Stati membri ad accordarsi per adoperare il documento per garantire in sicurezza l'ingresso a concerti, festival, teatri e ristoranti.



I nodi ancora da sciogliere



La corsa dell'Europa per salvare l'estate taglia dunque il traguardo, ma non mancano i nodi ancora da sciogliere per questo "certificato verde", a partire dalla sua validità. La prova di vaccinazione nella maggior parte dei Paesi vale quattordici giorni dopo aver ricevuto la seconda dose (o la dose unica, per i monodose), ma per esempio in Austria viene riconosciuta soltanto dopo 22 giorni. Anche per i risultati negativi dei tamponi non c'è una linea comune: sono accettati a seconda dei Paesi tra le 72 e le 48 ore precedenti al viaggio. Inoltre, c'è ancora la possibilità di incorrere in eccezioni e misure unilaterali come quarantene e divieti per l'ingresso e l'uscita sui diversi territori nazionali, perché le raccomandazioni stabilite a livello europeo non sono vincolanti. Infine, lo spettro di un altro picco di contagi causato dalla variante Delta, potrebbe velocemente cambiare il quadro epidemiologico e le regole nel Continente, riproponendo divisioni.