1/10 ©IPA/Fotogramma

Oggi, giovedì 1° luglio, parte ufficialmente l’assegno unico per i figli minori. La misura è destinata alle famiglie che non hanno diritto all’assegno familiare e farà da ponte in attesa che arrivi l’assegno unico e universale, a partire da gennaio 2022. Sono molti gli italiani che, potendone beneficiare, si chiedono se l’assegno unico entrerà a far parte del loro reddito oppure no

Assegno unico per i figli: come fare domanda