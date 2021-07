Il Cashback è sospeso per sei mesi a partire da oggi, come deciso dal Consiglio dei Ministri. Il premier Draghi: "La misura ha carattere regressivo e indirizza le risorse verso aree del Paese in condizioni economiche migliori". Ecco come riceveranno i soldi gli italiani che hanno partecipato al programma per incentivare i pagamenti digitali nei mesi passati, a chi spettano e come funziona il Super Cashback da 1500 euro