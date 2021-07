Variante Delta, in Portogallo ripristinato il coprifuoco in 45 comuni

Lo ha deciso il governo dopo la recrudescenza di casi. Nelle città più colpite dal virus, comprese la capitale Lisbona e Porto, rientra in vigore il divieto di circolare tra le 23 di sera e le 5 di mattina. Limitazioni anche per ristoranti e bar: dovranno chiudere alle 22.30 nei giorni feriali e alle 15.30 nel weekend Condividi:

Inversione di rotta in Portogallo. A partire da domani, venerdì 2 luglio, torna il coprifuoco in 45 comuni - incluse la capitale Lisbona e Porto - per limitare i contagi da coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN ITALIA). Lo ha deciso il governo dopo la recrudescenza di casi provocati dalla variante Delta, diventata ormai prevalente. "Abbiamo constatato che la settimana scorsa la situazione si è di nuovo deteriorata", ha sottolineato il ministro della Presidenza Mariana Vieira da Silva, aggiungendo che "non ci sono le condizioni per dire che la pandemia è sotto controllo".

Le nuove misure leggi anche Vaccini, Ema: con due dosi protetti contro la variante Delta Nei centri più colpiti dal virus, rientra dunque in vigore il divieto di circolare tra le 23 di sera e le 5 di mattina. La riduzione dell'orario di apertura per bar e ristoranti, già in vigore a Lisbona e in due altri comuni, verrà estesa a ulteriori 16 città: i locali dovranno chiudere alle 22.30 nei giorni feriali e alle 15.30 nel weekend.

Ieri picco di contagi leggi anche Covid Italia, variante Delta si diffonde ma trend contagi in discesa Ieri, mercoledì 30 giugno, in Portogallo sono stati registrati 2mila nuovi contagi in 24 ore: si tratta del numero più alto da metà febbraio, in tempi di lockdown totale. E nonostante abbia già ricevuto due dosi di vaccino, il premier Antonio Costa è stato costretto a mettersi in quarantena dopo che un suo assistente è risultato positivo.