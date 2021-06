1/20 ©Ansa

Si diffonde, ma finora senza particolari conseguenze, la variante Delta in Italia. Il ceppo che sta diventando dominante in diversi Paesi europei è già presente nel nostro territorio in quasi tutte le regioni. Tuttavia il trend dei contagi all’interno dei nostri confini rimane al momento in discesa e i numeri non destano particolari preoccupazioni

GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL CORONAVIRUS