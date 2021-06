5/9 ©Ansa

TOSCANA - "C'è la consapevolezza che a luglio i vaccini" disponibili "saranno meno di quelli che abbiamo avuto a giugno: dalle e-mail risulta che saranno un 30-40% in meno" ma "dalle dichiarazioni del generale Figliuolo risulta che saranno invece un 5% in meno. Quindi ho tutta la fiducia che per quanto riguarda le prime settimane non avremo problemi". E per gli ultimi 10 giorni "sono convinto che, avendo detto Figliuolo che c'è solo una diminuzione del 5%, non ci saranno problemi nel confermare le prenotazioni”, ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani