Caso Andrea Prospero, al vaglio le chat con il 18enne arrestato

È arrivata ieri l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di un giovane residente a Roma accusato di aver incitato Prospero a togliersi la vita. Lo studente 19enne è stato trovato morto lo scorso 29 gennaio a Perugia, in un appartamento preso in affitto in segreto. Un'altra persona risulta sotto indagine per cessione di un medicinale di tipo oppiaceo ascolta articolo

Una chat Telegram “particolarmente drammatica” è al centro delle indagini per la morte di Andrea Prospero, lo studente 19enne trovato senza vita il 29 gennaio scorso in un appartamento preso in affitto in segreto nel centro storico di Perugia. Lunghe conversazioni sono state messe agli atti, come ha spiegato il procuratore di Perugia Raffaele Cantone: secondo quanto emerso dalle indagini, Prospero aveva confidato a un "amico virtuale" su Internet "ansie e insofferenze" rispetto alla vita universitaria e da questo stesso “amico” sarebbe stato "più volte incitato e incoraggiato" a togliersi la vita. Questa persona è stata individuata e arrestata la mattina del 17 marzo: si tratta di un 18enne residente a Roma nei confronti del quale è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari.

Le chat di Telegram Il 18enne di Roma ai domiciliari è accusato per istigazione o aiuto al suicidio alla luce delle frequenti conversazioni online con Andrea Prospero. La vittima e il giovane messo ai domiciliari, come riferito dal Gip di Perugia, hanno conversato "per un periodo piuttosto lungo" tramite le chat di Telegram e "più volte l'argomento ricorrente è quello del suicidio". Secondo il giudice, Prospero oltre a disporre di vari dispositivi gestiva "numerosi" account in particolare su Telegram con diversi nickname. Nelle chat recuperate dalla polizia e messi agli atti compaiono riferimenti a più metodi per il suicidio e i nomi di numerosi farmaci. Leggi anche Morte Andrea Prospero a Perugia, un arresto per istigazione a suicidio

“Stai parlando con un morto…” Particolarmente drammatico uno scambio in cui l’indagato risponde a una terza persona che aveva rivolto una domanda a Prospero. "Stai parlando con un morto...", dice il 18enne ai domiciliari. La domanda del terzo utente della chat arriva proprio nel momento in cui Prospero e il diciottenne si stavano scambiando in diretta i messaggi, poco prima che Prospero si togliesse la vita. Questa è l’ultima conversazione: nel momento in cui si inserisce la terza persona, infatti, la vittima aveva già smesso di scrivere. In precedenze l’indagato e Prospero avevano già aveuto altre conversazioni nelle quali il ragazzo ai domiciliari aveva incoraggiato il 19enne a "superare la paura" del suicidio e a ingerire i farmaci. In una occasione, il ragazzo arrestato aveva suggerito alla vittima anche di utilizzare una corda. Un oggetto che è stato poi rinvenuto nella stanza dove lo studente si è tolto la vita ingerendo degli oppiacei. Leggi anche Andrea Prospero morto a Perugia, si indaga su doppia vita del ragazzo

Ossicodone acquistato online Secondo i risultati delle analisi tossicologiche Andrea Prospero è morto per un mix di farmaci oppiacei ingeriti in massicce quantità. Le sostanze mortali, come emerso dalle indagini, sono state acquistate online tramite gruppi Telegram che il 19enne usava per cercare venditori illegali. L’ossicodone è stato effettivamente comprato il 20 gennaio, probabilmente da un altro giovane che è stato individuato e che risulta sotto indagine per cessione di un medicinale di tipo oppiaceo. Approfondimento Andrea Prospero trovato morto a Perugia, la storia del caso

La morte il 29 gennaio Andrea Prospero era originario di Lanciano, in provincia di Chieti, e frequentava l’università a Perugia. Viveva in un ostello, dove tra l'altro risulta vivere anche la sorella, Anna. Poco prima di essere trovato morto, però, il giovane aveva preso in affitto di nascosto un'altra stanza: quella nella quale è stato rinvenuto il suo corpo senza vita. Al momento del ritrovamento, il 29 gennaio, del giovane non si avevano più notizie da 5 giorni. Secondo i risultati delle analisi tossicologiche è morto per un mix di farmaci oppiacei ingeriti in massicce quantità.