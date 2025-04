Pilota ha un malore in cabina: atterraggio d'emergenza a Orio al Serio

Ritardi e voli dirottati

Il pilota è stato prelevato dall’ambulanza presente sul posto e trasportato al pronto soccorso di Seriate in condizioni non critiche. Tuttavia la pista è rimasta chiusa e conseguentemente la programmazione dello scalo ha subito pesanti ripercussioni. Ritardi per diversi voli in partenza e una decina di voli in arrivo dirottati, tra cui 8 Ryanair e 2 Wizz Air costretti ad atterrare a Malpensa e, in un caso, a Verona. La situazione sembrerebbe essere tornata alla normalità nella mattinata di oggi. Ritardi solo per due voli che però non risultano legati all’emergenza di ieri sera.