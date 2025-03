Andrea Prospero trovato morto a Perugia, la storia del caso

Introduzione

Lo studente universitario di Lanciano, in provincia di Chieti, che frequentava Informatica all'Università degli studi di Perugia, è stato trovato morto in un appartamento lo scorso 29 gennaio. Sul caso la svolta è arrivata il 17 marzo, con un arresto, ai domiciliari, per il reato di "istigazione o aiuto al suicidio" eseguito a carico di un giovane residente nella provincia di Roma. Ecco le tappe della vicenda e i punti ancora da chiarire