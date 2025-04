Elena Maraga, licenziata la maestra d'asilo iscritta a OnlyFans

Alla fine, nonostante i tentativi di mediazione degli scorsi mesi, Elena Maraga , la maestra ventinovenne della scuola materna parrocchiale trevigiana che pubblicava le proprie fotografie su Onlyfans, è stata licenziata. A dare la notizia è stata l’insegnante stessa nella serata di ieri, 22 aprile, durante la registrazione della trasmissione di Radio24, La Zanzara. Il caso, emerso a metà marzo, aveva fatto esplodere diverse polemiche da parte di famiglie che avevano definito il comportamento dell’educatrice disdicevole e inappropriato. Sarebbero state tali obiezioni a portare l’istituto in cui lavorava la maestra a liquidarla con un licenziamento “per giusta causa”. Tuttavia, confessa l’insegnante ai microfoni: “La scuola non ha mai voluto parlare con me, hanno sempre agito tramite lettere e mai hanno voluto un dialogo. Mi stupisco di come una scuola cattolica che predica la morale tratti così un dipendente”, ha detto Maraga

Il racconto durante la registrazione

“Mi hanno mandato una raccomandata con scritto licenziamento per giusta causa per comportamento inappropriato perché si è incrinato il rapporto di fiducia, lo trovo ingiusto al cento per cento” ha commentato Elena Maraga durante la puntata di Parenzo e Cruciani. “Il padre di un mio alunno ha comprato le mie foto e le ha mandate in giro, condividendole sulla chat del calcetto, poi la moglie lo ha scoperto”. Aggiunge anche: “Mi piaccio, ho fatto della passione per il mio corpo anche una forma di guadagno, non capisco quale sia il problema. Campare con 1.200 euro al mese è faticoso, ecco perché ho aperto OnlyFans. Faccio contenuti hard ma mai sesso in coppia o con altre persone”.