Vaccini, Ema: con due dosi protetti contro la variante Delta

“Attualmente l'Ema non è in grado di fornire una raccomandazione definitiva sull'uso di diversi vaccini anti-Covid per le due dosi”, ma “i dati preliminari di studi in Spagna e Germania mostrano una buona risposta immunitaria e nessun problema di sicurezza”. Lo ha riferito il capo della strategia vaccinale dell'Ema, Marco Cavaleri, spiegando anche che le "prime evidenze scientifiche indicano che due dosi del vaccino sono protettive nei confronti della variante Delta"

“Siamo al corrente delle preoccupazioni poste dalla variante Delta e dalle altre varianti”, ma “al momento, tutti i vaccini approvati nell'Unione europea sembrano efficaci nel proteggere coloro che si sono vaccinati da tutte le varianti virali in circolazione nell'Ue”. Lo ha riferito il capo della strategia vaccinale dell'Ema, Marco Cavaleri, nel corso di una conferenza stampa organizzata dall'Agenzia europea per i medicinali. “Le prime evidenze scientifiche indicano che due dosi del vaccino sono protettive nei confronti della variante Delta", ha aggiunto. “E' importante continuare la vaccinazione con particolare attenzione alle persone più vulnerabili e gli anziani”, ha detto ancora.

Vaccinazione eterologa, buona risposta immunitaria rispetto ai primi dati

Tra i temi trattati nella conferenza stampa, anche quello relativo alla vaccinazione eterologa. “Attualmente l'Ema non è in grado di fornire una raccomandazione definitiva sull'uso di diversi vaccini anti-Covid per le due dosi” che fanno parte del ciclo di vaccinazione, ma, ha spiegato Cavaleri, “i dati preliminari di studi in Spagna e Germania mostrano una buona risposta immunitaria e nessun problema di sicurezza”. A conferma di ciò, ha poi detto ancora, “la strategia di vaccinazione eterologa ha storicamente dimostrato di essere di successo, è stata utilizzata per altri vaccini ed ha una solida logica scientifica”, ha riferito il capo della strategia vaccinale dell'Ema.