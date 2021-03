Covid, terapie con anticorpi monoclonali al via in almeno 15 regioni

3/21 ©Ansa

Questi farmaci, in grado di ridurre ricovero e complicanze se assunti precocemente, possono venire somministrati endovena in centri specialistici a pazienti selezionati da Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) e medici di medicina generale. Come indicato dall’Aifa, la scelta in merito alle "modalità di prescrizione degli anticorpi monoclonali, come pure la definizione degli specifici aspetti organizzativi” vengono lasciate “alle singole Regioni"

Cosa sono gli anticorpi monoclonali e chi li può assumere