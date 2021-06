Covid, Sileri: "Favorevole a mix vaccini anche per over 60"

È dall'inizio della pandemia "che si fanno errori di comunicazione. Non solo al ministero. E adesso manca la programmazione. Problemi di comunicazione ci sono sempre stati a cominciare dall'Oms, specie su problemi nuovi". Lo ha dichiarato in un'intervista a Il fatto Quotidiano Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, tornando ad aprire alla vaccinazione eterologa anche sopra i 60 anni. "È giusto lasciare libertà di scelta a chi chiede Astrazeneca, secondo una valutazione del medico, pur consigliando l'eterologa. Che va bene anche sopra i 60 anni, fermo restando che i vaccini a vettore virale, Az e J&J, sono sicurissimi per quella fascia d'età. E comunque dev'esserci una ragione medica", ha aggiunto. ( VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE )

Covid: Sileri: "Non ce l'ho con Speranza"



approfondimento

"Non ce l'ho con Speranza - ha sottolineato Sileri - semmai con certi ritardi di parte della struttura ministeriale". "E il problema non sono le chiusure: è la mancanza di programmazione", ha aggiunto il sottosegretario alla Salute per poi precisare: "Ai primi di maggio bisognava dire che, di lì a due mesi, si sarebbero potute togliere le mascherine all'aperto: se il 50% è vaccinato con una dose, se non ci sono varianti pericolose. Invece si è arrivati all'ultimo". Bisogna "guardare avanti. Per esempio dovremmo dire ora se a ottobre potranno riprendere le lezioni in presenza all'università, sempre che le vaccinazioni proseguano e non ci siano allarmi per le varianti. Ripartirà il campionato di calcio: vogliamo dire che gli stadi potranno riempirsi, non al 100%, ma almeno al 25", ha concluso.