Disturbi della Nutrizione e Alimentazione, oggi la Giornata Nazionale

Ma quali sono i disturbi della Nutrizione e Alimentazione? Anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata e tanti altri.

In Italia più di tre milioni di persone soffrono di DNA. Anoressia e bulimia affliggono l'8-10% di ragazze e lo 0,5-1% dei ragazzi, con un aumento dei casi in età precoce anche a partire dagli 8-9 anni. Il ruolo indispensabile di un’equipe multidisciplinare e l’importanza di un intervento precoce centrato sulla famiglia e specifico per l’età evolutiva per trattare e curare tali disturbi al loro esordio.

I segnali Mangiano di nascosto o nascondono il cibo, mostrano cambiamenti nelle abitudini alimentari, ad esempio tagliano il cibo in piccoli pezzi o lo spostano nel piatto. Saltano i pasti, diventano maniacali nella preparazione del cibo ed evitano interi gruppi di alimenti. E ancora, mostrano segni indiretti di condotte compensatorie, come chiudersi in bagno in particolare dopo i pasti e manifestano fluttuazioni del tono dell’umore e alterazioni del sonno oppure aumentano l’attività fisica. Sono solo alcuni dei segnali tipici di un Disturbo della Nutrizione e Alimentazione, i cosiddetti DNA, che un genitore non dovrebbe mai sottovalutare.

I dati Un fenomeno sempre più in aumento in Italia e nel mondo, soprattutto negli ultimi anni: secondo i dati del Ministero della Salute, si stima che oggi più di tre milioni di italiani soffrono di DNA, oltre il 5% della popolazione e tra questi soffrono di anoressia o bulimia (Dati Osservatorio ABA e ISTAT) ben l'8-10% delle ragazze e lo 0,5-1% dei ragazzi. A livello mondiale, decine di milioni di giovani e di adulti si ammalano sempre di più, ogni anno. La pandemia ha peggiorato ulteriormente la situazione, con un incremento di casi stimato di almeno il 30-35% e un abbassamento dell'età di esordio soprattutto tra i giovanissimi, le ragazze in particolare tra gli 11-12 e i 15 anni, e in alcuni casi, anche prima verso gli 8-9 anni.