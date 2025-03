Disturbo alimentare ancora sconosciuto, colpisce molte giovani ragazze con diabete di tipo 1. Tra queste c'è Sandra, che per aver omesso le dosi di insulina per anni, ha subito diversi ricoveri e oggi porta sul suo corpo conseguenze gravissime, come la perdita parziale della vista e una gastroparesi. "Uscirne è estremamente difficile". La psichiatra esperta di DCA Laura Dalla Ragione: "Dietro c’è quasi sempre un vissuto depressivo. Per le pazienti è necessario il ricovero in un centro riabilitativo"