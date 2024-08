Cosa mangiare con il caldo, i consigli per l'alimentazione estiva

Con le alte temperature è fondamentale adattare la propria alimentazione per affrontare il caldo in modo sano ed efficace. Bere molta acqua, preferibilmente aromatizzata con basilico, menta, cetriolo, limone, ananas o cocco, e consumare frutta e verdura sono abitudini essenziali per mantenere l'energia, l'idratazione e la freschezza durante le giornate torride. Ecco alcune indicazioni su cosa mangiare con il caldo estivo