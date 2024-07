Introduzione

L'Agenzia Italiana del Farmaco ha stilato un vademecum delle principali regole da seguire per essere certi di utilizzare i medicinali in sicurezza anche nei periodi caratterizzati da alte temperature. Il punto di riferimento è senza dubbio il foglietto illustrativo, ma ci sono anche una serie di accortezze da osservare in auto e in aereo e da tenere presenti quando si preparano le valigie.