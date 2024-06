Arriva l'estate: i consigli dei dermatologi per proteggersi dal sole

Le radiazioni dei raggi solari sono altamente dannose per la nostra pelle e, per questo, è fondamentale proteggersi al meglio. Abbiamo chiesto alla dermatologa Giovanna Galdo dell'associazione ADOI (Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri) e al dermatologo Saturnino Gasparini, Vice Presidente di AIDA (Associazione Italiana Dermatologi Ambulatoriali), le regole per una giusta esposizione al sole