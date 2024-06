Creme solari per bambini: ecco le migliori secondo Altroconsumo

Con l’arrivo dell’estate si intensificano le occasioni di esposizione al sole. Bisogna però ricordarsi di farlo in sicurezza, perché i raggi solari possono essere molto nocivi per la salute se non ci proteggiamo nel modo idoneo. Ecco le 15 creme solari per bambini migliori sul mercato secondo Altroconsumo. Dal test di laboratorio emerge che 2 creme solari per bambini su 15 non proteggono quanto promettono, in quanto la protezione corrisponderebbe a un indice di protezione Spf 30 inferiore a quella dichiarata