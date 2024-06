Introduzione

Il portale AirDna ha elaborato i dati relativi agli affitti brevi in Europa e ne ha ricavato un quadro per l’estate in arrivo. In media, la domanda da parte dell’utenza è in crescita: +17% rispetto al 2023 fra giugno e luglio e +22% rispetto ad agosto dello stesso anno. Forse un po’ a sorpresa, i Paesi che presentano il maggior incremento di prenotazioni sono quelli scandinavi e del Nord Europa, mentre per quanto riguarda le singole città in testa c’è Monaco di Baviera (segna +50% rispetto all’anno scorso).

Ibiza e Mykonos sono le città con i prezzi più alti (oltre 800 euro al giorno la prima, più di 700 la seconda), mentre la Turchia ha le mete più economiche. La tariffa media dell’Italia è 210 euro e la pone all’ottavo posto su 42.